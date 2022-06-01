Монреаль, Канада, , 14:40 — REGNUM Пользователи Сети обнаружили в базе данных PlayStation упоминание возможной даты релиза игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Об этом 1 июня пишет издание Gaming Bolt.

Shredder's Revenge Кадр из трейлера игры

В базе данных указано, что релиз игры состоится 16 июня 2022 года. Тем не менее разработчики проекта пока не подтвердили эту информацию. Ранее они заявляли, что Shredder’s Revenge выйдет «летом» — без указания конкретной даты.

Напомним, что Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — это видеоигра от студии Tribute Games, стилизованная под ретро-проект из 1990-х. В ней игрокам предстоит взять на себя управление Черепашками-ниндзя и победить Шреддера.

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