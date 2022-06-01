Монреаль, Канада, 1 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Пользователи Сети обнаружили в базе данных PlayStation упоминание возможной даты релиза игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Об этом 1 июня пишет издание Gaming Bolt.

Кадр из трейлера игры Shredder's Revenge

В базе данных указано, что релиз игры состоится 16 июня 2022 года. Тем не менее разработчики проекта пока не подтвердили эту информацию. Ранее они заявляли, что Shredder’s Revenge выйдет «летом» — без указания конкретной даты.

Напомним, что Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — это видеоигра от студии Tribute Games, стилизованная под ретро-проект из 1990-х. В ней игрокам предстоит взять на себя управление Черепашками-ниндзя и победить Шреддера.