Волгоград, 1 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Более 70 детских туристических маршрутов разработаны для школьников в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Набережная Волгограда

Программы учитывают возраст туристов, набираются школьные и семейные группы, экскурсии рассчитаны на один или несколько дней. Повышенным спросом пользуются туры по Волгограду, есть патриотические маршруты с посещением ключевых точек, где разворачивались сражения Сталинградской битвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Волгограду был присвоен статус первой столицы детского туризма.