Грозный, , 14:37 — REGNUM При выполнении воинского долга в Луганской Народной Республике погиб заместитель командира четвертого батальона специального полка полиции МВД по ЧР имени Ахмата-Хаджи Кадырова Заур Димаев. Его автомашина попала под обстрел в районе Камышевахи. Погибли два чеченских воина, еще четверо ранены, пишет Telegram-канал Baza. Трагедия произошла днем 31 мая.

Спецназ МВД Vitaly V. Kuzmin

«УАЗ Патриот», на котором ехали бойцы спецполка, попал под артобстрел в посёлке Камышеваха. Двое сотрудников чеченской полиции погибли и еще четверо были ранены. Среди погибших оказался замкомандира 4-го батальона спецполка им. А. Кадырова — Заур Димаев. Он и водитель машины в результате удара скончались на месте», — говорится в сообщении.

Напомним, поселок Камышеваха находится в Северодонецком районе Луганской области. Официальной информации, подтверждающей сообщения телеграм-канала о гибели чеченского военнослужащего, в настоящее время нет.