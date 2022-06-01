Грозный, 1 июня 2022, 14:37 — REGNUM При выполнении воинского долга в Луганской Народной Республике погиб заместитель командира четвертого батальона специального полка полиции МВД по ЧР имени Ахмата-Хаджи Кадырова Заур Димаев. Его автомашина попала под обстрел в районе Камышевахи. Погибли два чеченских воина, еще четверо ранены, пишет Telegram-канал Baza. Трагедия произошла днем 31 мая.
Напомним, поселок Камышеваха находится в Северодонецком районе Луганской области. Официальной информации, подтверждающей сообщения телеграм-канала о гибели чеченского военнослужащего, в настоящее время нет.