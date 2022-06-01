Москва, 1 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Известный режиссёр Кирилл Серебренников рассказал о своих планах по работе в Европе. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 1 июня.

Геннадий Авраменко Кирилл Серебренников

«Будем заниматься продвижением русской культуры. Сделаем все возможное, чтобы она сохранилась, чтобы ее уважали, чтобы ее не забыли. Важно понимать, что вся русская культура — литература, театр, кино, музыка — она вся про хрупкость человека. Уязвимость и его ценность. В этом смысле у нее всегда была антимилитаристское содержание», — заявил режиссёр. Помимо этого, Серебренников отметил, что люди, которые занимаются «продолжением своей гуманитарной миссии», поступают правильно.

Напомним, что в конце марта 2022 года Кирилл Серебренников уехал из России. В настоящий момент режиссёр находится в Париже (Франция).