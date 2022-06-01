Берлин, , 15:14 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет объединить усилия работодателей и профсоюзов в «согласованных действиях», чтобы найти способы смягчить последствия роста цен и предотвратить инфляционную спираль в крупнейшей экономике Европы, сообщает 1 июня Associated Press.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

В Германии, как и в других странах Европы и за ее пределами, уже наблюдается резкое ускорение инфляции вследствие роста цен на топливо и продукты питания. По официальным оценкам, опубликованным на этой неделе, в мае годовой уровень инфляции в стране подскочил до 7,9% — это самый высокий показателем с зимы 1973−1974 годов.

«Этот рост цен, вероятно, связан с разовыми шоками, но мы должны принять меры к тому, чтобы это не переросло в долгосрочный процесс с чрезмерными темпами инфляции», — сказал Шольц, обращаясь к парламенту Германии.

По его словам, государственная помощь, финансируемая за счет долга, не может быть долгосрочным решением, тем более что Германия намерена в 2023 году ввести правило, ограничивающее государственные заимствования, которое было приостановлено во время пандемии.

В Германии соглашения о заработной плате обычно заключаются в ходе переговоров между организациями работодателей и профсоюзами и охватывают целые промышленные сектора.

Шольц назвал недавнее соглашение в химической промышленности «очень интересным» решением. Работодатели и представители работников договорились о единовременной выплате в размере 1400 евро на работника, чтобы помочь людям справиться с ростом цен. Но они также отложили переговоры об официальном повышении заработной платы до октября, надеясь, что к тому времени экономические перспективы прояснятся.

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