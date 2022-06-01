Барнаул, , 14:36 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 1 июня известило о предъявленном обвинении 42-летнему жителю Барнаула в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Девочка Myriams-Fotos

По данным следствия, днем 31 мая 2022 года в поселке Борзовая Заимка обвиняемый совершил в отношении 8-летней девочки иные действия сексуального характера.

После получения сообщения, следователи и следователи-криминалисты СК выехали на место происшествия. В ходе проведения осмотра с применением криминалистической техники «ОПТИК-2» обнаружены две видеокамеры, которыми были зафиксированы обстоятельства произошедшего. По результатам следственно-оперативных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В настоящее время обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Волчихинского района, который шесть лет насиловал своих дочерей.

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