Салехард, 1 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. На Ямале с 1 июня увеличен размер прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Прожиточный минимум на душу населения в ЯНАО отныне составляет 19 832 рубля (было 17 557 рублей), для трудоспособных граждан — 21 617 рублей (было 19 137 рублей), для пенсионеров — 17 056 рублей (15 099 рублей), для детей — 19 337 рублей (было 17 326 рублей).

Прожиточный минимум используется при расчете многих пособий и социальных выплат. Их величина также будет увеличена, вырастет и количество их получателей, отмечают в правительстве региона.

«Мы приняли на Ямале все необходимые акты. С 1 июня индексация вступает в силу. Мы ожидаем, что более четырёх тысяч семей дополнительно смогут ими воспользоваться. А всего увеличение соцвыплат коснётся больше тридцати тысяч человек», — прокомментировал увеличение прожиточного минимума глава региона Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, повышение прожиточного минимума произведено по поручению президента России Владимира Путина. В Тюменской области с 1 июня по 31 декабря 2022 года величина прожиточного минимума составит на душу населения — 13 919 рублей (было 11 950 рублей).