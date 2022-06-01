Бухарест, , 14:35 — REGNUM Румынский врач Октавиан Мазилу был арестован по подозрению в получении взятки от своего потенциального пациента. Об этом 1 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Полиция Pikio.pl

Согласно официальной информации, задержание состоялось в Центральной клинике города Тимишоара на западе Румынии. По некоторым данным, на момент проведения полицейского рейда соискатель передавал доктору 300 леев ($65) за планируемую операцию по удалению доброкачественной опухоли.

По утверждениям представителей прокуратуры, в период с 18 марта по 31 мая нынешнего года Мазилу мог ежедневно незаконно получать денежные средства от частных лиц.

Ведется следствие. Если вина доктора будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

О. Мазилу известен в Румынии и за ее пределами как крупный специалист в области лечения онкологии. Его работы неоднократно становились объектом изучения в медицинских вузах по всему миру.