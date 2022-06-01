Пекин, 1 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В юго-западной китайской провинции Сычуань произошли подземные толчки магнитудой 6,1. Об этом 1 июня сообщает Китайский сейсмологический центр.

Smchealth.org Землетрясение

По информации центра, землетрясение было зафиксировано в 17:00 (12:00 мск) в уезде Лушань городского округа Яань, его очаг располагался на глубине 17 км. Также отмечается, что в 17:03 здесь же были зарегистрированы повторные толчки магнитудой 4,5.

При этом информации о пострадавших или разрушениях в городском округе Яань, где проживает порядка 1,4 млн человек, на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение силой в 3,5 баллов по шкале Рихтера произошло в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии.