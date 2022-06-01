Таллин, 1 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В ценовой зоне Эстонии на энергетической бирже Северной Европы Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в мае составила около 151 евро за мегаватт-час. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на данные биржи.

По сравнению с апрелем нынешнего года цена выросла на 50% или на 51 евро. По данным Nord Pool, если в апреле 2022 года средняя цена за мегаватт-час электричества составляла 100,66 евро, то в мае она выросла до 151,37 евро.

Цена в мае была заметно выше, чем в том же месяце 2021 года, когда она составляла всего 25,02 евро за мегаватт-час.

Самая высокая среднесуточная цена пришлась на 20 мая, когда один МВт-ч стоил 244,63 евро. Наиболее дешевым электричество в прошлом месяце было 15 мая — 91,07 евро за МВт-ч.