Москва, , 14:33 — REGNUM Тех, кто реально занимается незаконной деятельностью в социальных сетях, отследить было и есть пока крайне сложно, но все же реально на первоначальном этапе уберечь или отследить потенциальных нарушителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Соцсеть Pixabay.com

«Те, кто тяготеет к запрещенному контенту, это как правило пользователи в подростковом возрасте интересоваться. При этом можно выявить динамику интереса к запрещённому контенту.

Но есть проблема, что ИИ, подкидывая для тестов темы, может, сам того не предполагая, подтолкнуть новичка больше интересоваться тем, чем не стоит. А бывает, что частота теста может навязать и подтолкнуть к ещё большим мыслям.

Например, вам на YouTube выходит в прокрутке рекомендации посмотреть ролик который вообще никогда и никак к вам не относился (для теста).

Подросток посмотрит по неопытности и начинает втягиваться или друг на его аккаунте посмотрел, ИИ определил что это его друг зашёл с запросами и далее будет ассоциировать и ставить маркёр, что и это тоже потенциально опасный пользователь.

Если же, например, вы своим аккаунтом давно не пользуетесь, забыли пароль, или создали его просто для получения акций и промокодов с почти совсем не безопасным паролем (взломают и не жалко).

И тут проблема, что система соцсети которая должна выявлять преступника обнаруживает что аккаунт был давно взломан и никакого отношения к владельцу не имеет.

Тем, кому скрывать нечего, после взлома чаще переживают только за утечку персональных данных, которые сложно восстановить и точно не задумываются о последствиях, что кто-то воспользуется взломом в других целях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, разработать новый порядок регистрации пользователей в социальных сетях предложила заместитель главы Следственного комитета России Елена Леоненко.

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