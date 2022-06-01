Лондон, 1 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Французский полузащитник Поль Погба покинул английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом 1 июня сообщает пресс-служба клуба.

Manutd.com Поль Погба

Отмечается, что соглашение с 29-летним футболистом не было продлено. Погба ушёл из клуба в качестве свободного агента.

Напомним, Погба играл за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2012 год и привлекался к матчам за основную команду.

В 2012 году он перешёл в туринский «Ювентус», но вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м. В 233 матчах за английский клуб он забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги в 2017 году.

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