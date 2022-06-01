Чебоксары, , 14:32 — REGNUM В Чебоксарах двух жителей, в том числе несовершеннолетнего, признали виновными в угоне автомобиля. Одного из фигурантов уголовного дела также уличили в сексе с несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали 16-летний и 19-летний чебоксарцы. По версии правоохранителей, вечером 23 января 2022 года в Новоюжном районе Чебоксар они угнали припаркованный в одном из дворов ВАЗ-2105. Следствие выяснило, что 16-летний подросток разбил окно в салоне, а сообщник сел на водительское сиденье, замкнул провода зажигания и запустил двигатель.

«Когда злоумышленники стали выезжать со двора, их увидел хозяин автомобиля, который попытался догнать их на машине знакомого. Через некоторое время молодые люди бросили автомобиль на дороге и скрылись», — говорится в сообщении.

Также управлением установлено, что с августа по сентябрь 2021 года 19-летний фигурант уголовного дела неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девочкой.

Суд признал чебоксарцев виновными в угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Помимо этого, 19-летний горожанин также осуждён за половое сношение с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

Приговором суда старшему из фигурантов уголовного дела назначено два года и один месяц условного срока, другому — один год и восемь месяцев. Осуждённым также назначено по полтора года испытательного срока. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Чебоксарах ранее судимый местный житель решил продать чужой автомобиль, чтобы отметить свой день рождения. Приглянувшуюся ему машину он увёз на эвакуаторе и сдал в пункт приёма металлолома.

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