Миннеаполис, США, , 14:32 — REGNUM Двое чернокожих жителей американского города Миннеаполиса подали 31 мая два исковых заявления против бывшего полицейского Дерека Шовина, которое обвинили в убийстве рецидивиста Джорджа Флойда, сообщает New York Post.

Граффити в честь Джорджа Флойда Singlespeedfahrer

Джон Поуп-младший и Зоя Код заявляли о расизме и нарушениях гражданских прав в судебных процессах, сообщили журналистам представляющие их адвокаты. Судебные процессы связаны с инцидентами, которые восходят к 2017 году.

По словам адвокатов, в 2017 году Поупу было 14 лет, когда офицеров вызвали к нему домой из-за сообщения о бытовых беспорядках. Шовен был одним из офицеров, которые отреагировали на вызов, и он вошел в спальню Поупа, где Поуп разговаривал по мобильному телефону и лежал лицом вниз на полу.

«Шовен бросился на Поупа и несколько раз ударил его по голове большим фонариком» и «прижал Поупа к полу коленом — ту же тактику, которую он применил к Джорджу Флойду», — сказали они.

В случае с Код адвокаты заявили, что Шовен также применил чрезмерную силу, добавив, что он ударил ее головой о землю и поставил колено ей на затылок.

В конечном итоге уголовные обвинения против Поупа и Кода были сняты. Присоединяясь к своим адвокатам на брифинге для прессы во вторник, истцы заявили, что они были травмированы действиями Шовена. В их исках также фигурирует город Миннеаполис в качестве ответчика.