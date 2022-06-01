Файзабад, Афганистан, 1 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Ежедневно в афганскую провинцию Бадахшан прибывают десятки вооружённых транспортных средств. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Олег Приходько Бадахшан

Фронт национального сопротивления сообщил в информационном бюллетене, что прибывающая техника размещается в уездах Бахарак, Ишкашим, Вади-Шива и приграничных с Таджикистаном районах.

Отмечается, что целью переброски является захват пастбищ в Вади-Шива, арест и подавление критиков и противников режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дестабилизация приграничных районов соседних стран и сотрудничество с террористическими группировками.

В бюллетене также говорится, что руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно направило письмо бадахшанским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с приказом о содействии в передвижении техники и передаче им Даште-Шива.

Между тем, большая часть пастбищ Вади-Шива, самых больших в Бадахшане, уже уничтожена из-за незаконной добычи золота.