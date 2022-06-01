Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который ожидается 2 и 3 июня, предупреждает 1 июня пресс-служба Смольного.

Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации Росгидрометцентра, с 15:00 мск 2 июня до 12:00 мск 3 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до сильного. Напомним, «желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 2 июня в Санкт-Петербурге в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 м/с», — уточняет в свою очередь ГУ МЧС России по Петербургу.

По прогнозу, в ночь на 2 июня в городе на Неве ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью дожди, днем кратковременные. Местами грозы. Ветер ночью восточный, юго-восточный, утром и днем юго-восточный, южный умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

В пятницу, 3 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, в окрестностях местами до +8 градусов, днем +16…+18 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.