Киев, 1 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Боевики 18-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины отказались продолжать вести боевые действия. Соответствующее видеообращение появилось в сети.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мы, отдельный 18-й батальон морской пехоты в составе 35-й бригады, обращаемся к общественности за помощью, повлиять на высшее руководство бригады за их преступные приказы, посылая нас в атаку с противником под их артобстрелы… Мы несем большие потери», — говорится в обращении.

По словам боевиков, тех, кто предпринимает попытки высказаться о ситуации и привести правдивые данные, «забирают в неизвестном направлении».