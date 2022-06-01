Файзабад, Афганистан, 1 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Бадахшан сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали силы из разных провинций страны после того, как потерпели поражение в недавних боях в провинции Панджшер от сил Фронта сопротивления и понесли большие потери. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По словам собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких дней насильно вербуют молодёжь и подростков для участия в «Панджшерской войне».

По данным источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивают тех, кто выступает против участия в Панджшерской войне.

Несмотря на жёсткое подавление талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противодействия вербовке, большое количество семей смогли вытащить своих детей из колонны мобилизованных в уезде Бахарак и городе Файзабад и забрать их домой.

Необходимо отметить, что два дня назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили в Панджшер 500 человек из Урузгана.