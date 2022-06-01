Ленинский район, Крым, 1 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Глава Ленинского района Республики Крым Екатерина Юровских написала заявление об увольнении по собственному желанию. Решение стало последствием поездки в район главы Крыма Сергея Аксёнова 1 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«По итогам сегодняшней поездки в Ленинский район, обсуждения нерешенных проблем региона и анализа недоработок местного руководства глава администрации района Екатерина Николаевна Юровских написала заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил в телеграм-канале Аксёнов.

1 июня глава Крыма Аксёнов находится с поездкой в Ленинском районе. Он уже посетил несколько населённых пунктов, встретился с жителями. По проблемным вопросам района он проводит отдельное совещание.