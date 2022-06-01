Пекин, 1 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Решительный протест президенту США Джо Байдену и премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн за их вмешательство во внутренние дела КНР, в также клевету по поводу китайской политики в Океании, выражают власти Китая. Об этом 1 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«Мы обратили внимание на соответствующее совместное заявление, в котором искажаются факты и содержится клевета на регулярное сотрудничество Китая со странами Океании. <…> Это грубое вмешательство во внутренние дела КНР, в связи с чем мы выражаем решительный протест», — сказал китайский дипломат, комментируя слова Байден и Ардерн об их обеспокоенности сотрудничеством между Китаем и Соломоновыми Островами в области безопасности.

Также Чжао Лицзянь назвал безответственными заявлениями слова президента США и главы правительства Новой Зеландии о политике Пекина в Южно-Китайском море, о Гонконге, Синьцзяне и Тайване.

Кроме того, он уточнил, что сотрудничество Китая с Соломоновыми Островами «положительно отразится на мирном развитии Океании», добавив, что это сотрудничество не направлено против других стран и отметив, что Пекин не намерен строить на островах свою военную базу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай провёл возле Тайваня совместное патрулирование различных видов и родов войск своих вооружённых сил в качестве меры реагирования на «сговор Вашингтона и Тайбэя».