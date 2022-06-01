Новосибирск, , 14:25 — REGNUM В Новосибирске в сквере за театром оперы и балета установили трамвайный вагон маршрута №13. Об этом сообщили в мэрии города.

Трамвай Yarget.ru

По мнению городских властей, он станет новой туристической достопримечательностью. В вагоне планируют открыть кафе.

«История Новосибирска тесно связана с развитием трамвайного движения, это был очень популярный вид общественного транспорта. Сегодня многие трамваи изменили свой маршрут, а некоторые исчезли вовсе. Тринадцатый номер интересен тем, что он в отличие от многих других трамвайных маршрутов сохранился. Было решено увековечить легендарный маршрут таким образом», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Отметим, что трамвай №13 в 2000-х годах остался единственным трамвайным маршрутом, проходящим через центр города.