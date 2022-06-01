Москва, , 14:24 — REGNUM Освобождение России от соглашения по добыче нефти в альянсе ОПЕК+, потенциально может открыть возможность Саудовской Аравии, ОАЭ и другим производителям для добычи большего количества нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

«Россия является третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии и крупнейшим в мире экспортером сырой нефти на мировые рынки.

Так, до февральских санкций Россия добывала около 11 млн баррелей в сутки, из них 5 млн баррелей шло на экспорт в сыром виде, а 2 млн баррелей в виде переработанных нефтепродуктов.

Но после начала санкций ЕС начали массово отказываться от российской нефти марки Urals, в результате чего общая добыча ОПЕК+ сократилась. Как итог — самый стремительный и продолжительный рост цен на нефть третий месяц подряд за более чем десятилетие, а стоимость топлива в Евросоюзе и США превысила все исторические рекорды.

Во вторник, 31 мая 2022 года фьючерсы на нефть West Texas Intermediate и Brent выросли более $120 в моменте, что стало самым высоким уровнем с начала марта 2022 года.

Повышению котировок способствовал и общий дефицит сырой нефти в 2022 году, так как трудности с экспортом у России сократили мировые поставки в период растущего спроса, истощения запасов и повышения цен на продукцию до рекордно высокого уровня.

Исключение России из соглашения ОПЕК+ позволит Саудовской Аравии, ОАЭ и других членам добывать больше лимита и заместить объёмы санкционной российской нефти.

В ближайшие месяцы ОПЕК+ намерена придерживаться соглашения о добыче нефти, согласованного на встрече 2 июня 2021 года, и повысить июльские целевые показатели добычи на 432 тыс. баррелей в сутки.

С просьбами об увеличении поставок нефти к ОПЕК многократно обращались как страны G7, так и Запад, страдающие от рекордной инфляции и уменьшающихся топливных запасов.

Теперь, если решение об исключении России будут приняты, остальные страны-участники смогут быстрее нарастить добычу и компенсировать мировой дефицит нефти. Это сдержит рост и опустит цены на нефть.

Например, на одной только этой новости вчера, фьючерсы West Texas Intermediate в Нью-Йорке потеряли весь дневной рост и закрылись ниже $115 после того, как ранее выросли почти на $5.

Нефть West Texas Intermediate с поставкой в июле подешевела на 40 центов, до $114,67 за баррель в Нью-Йорке. Фьючерс марки Brent с августовскими расчетами упал на $2, до $115,60.

Что касается России, то в данном случае у неё теперь не будет ограничений по добыче, но в сегодняшней ситуации эта новость скорее нейтральная, так как добыча в России сейчас зависит не столько от ограничений ОПЕК+, как от санкций и торгового эмбарго.

Однако положительная сторона в том, что, если санкции отменят, то Россия сможет восстановить добычу на столько, насколько захочет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран ОПЕК обсуждают идею приостановить участие России в альянсе ОПЕК+, в рамках которого согласовано определяют объем поставок нефти на рынок.

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