Нур-Султан, , 14:23 — REGNUM В Казахстане должна укорениться культура высокой политической ответственности. Об этом 1 июня заявил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алма-Ате президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Трансформация страны ведёт к объективному росту политической активности граждан, которая зачастую сопровождается усилением популизма и преднамеренными спекуляциями на социальных ожиданиях со стороны различных деятелей. Мы видим значительный рост провокаций, нацеленных на привлечение к себе внимания из-за рубежа», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что демократическое общество требует системной работы. Президент заявил, что политическая ответственность должна заменить «громкие лозунги», а также обещания быстрых результатов.

Стоит отметить, что Токаев ранее объявил о планах модернизировать казахстанское общество. Начало должно быть положено политической реформой, но также планируется перезагрузить систему ценностей.

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