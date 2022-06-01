Москва, , 14:22 — REGNUM Развитие детского спорта является одной из приоритетных задач государства. Об этом 1 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии Международного форума юных олимпийцев.

Дмитрий Чернышенко Официальное интернет-представительство президента России

«В нашей стране огромное внимание уделяется развитию детского спорта», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в 2022 году будет дополнительно введено в эксплуатацию более 110 спортивных объектов: ФОКов, бассейнов, катков, спортивных залов и площадок.

По его словам, всего в стране ранее были построено 52 тыс. объектов, которые создают достаточную инфраструктуру. Сегодня в России спортом занимаются около двух миллионов детей.

Читайте также: Жители России назвали эффективные направления для защиты детства