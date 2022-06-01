Москва, , 14:25 — REGNUM Известная телеведущая Анастасия Ивлеева высказалась о личной жизни своего бывшего мужа Элджея (Алексей Узенюк), которому приписывают новый роман. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Звёздные хроники»‎ 1 июня.

Настя Ивлеева Скриншот видео на YouTube

Телеведущая призналась, что в настоящий момент не следит за жизнью музыканта: «Он свободный человек! А вообще нет, я не видела». Также Ивлеева в шутку добавила, что сама ни с кем не встречается, поскольку ей запрещает заводить отношения её пёс.

Напомним, что Анастасия Ивлеева и Элджей состояли в браке два года. В 2021 году пара рассталась, однако сумела сохранить дружеские отношения.

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