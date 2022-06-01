* Талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 1 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Управление стандартов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернуло 500 000 литров низкокачественного горючего, поступившего в афганскую провинцию Нимроз из Ирана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

wilhei Канистры с топливом

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нимрозе утверждают, что 12 цистерн с горючим были признаны некачественными и возвращены в Иран после лабораторной оценки.

Эта партия горючего прибыла в провинцию Нимроз 30 мая через Пуле-Абришам.

Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нимрозе предупреждают торговцев провинции о недопущении импорта некачественного топлива.

Нимроз — одна из провинций, граничащих с Ираном. Большинство её жителей жалуются на ввоз некачественных товаров.