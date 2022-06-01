Москва, , 14:19 — REGNUM В России не верят обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет атаковать американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS российские территории. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков ответил на вопрос журналистов, верят ли в Кремле словам Зеленского.

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он не стал пояснять, как ответит Россия, если Украина решится на такой шаг.