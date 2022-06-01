Москва, , 14:23 — REGNUM Россия должна ставить более амбициозные цели в экономике, чем импортозамещение. Об этом 1 июня заявила директор Института РУССТРАТ Елена Панина на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Елена Панина на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы должны чётко ставить (цель): не просто импортозамещение. Мы должны говорить, что Россия должна стать технологической сверхдержавой», — заявила Панина.

«Совсем недавно ещё обсуждалось на достаточно высоком уровне: Россия — энергетическая сверхдержава. Да, мы, конечно, богаты энергоресурсами. Но быть просто поставщиком энергоресурсов для всего мира — это недостаточно для нашей страны. Это не зажжёт людей на свершение, на то, ради чего стоит жить. И самое главное — не даст уверенность нашему молодому поколению в том, что здесь, на родине, они смогут реализовывать свои творческие задумки, не выезжать массово за рубеж, кто связан с высокими технологиями», — продолжила она.

По её мнению, в России очень недооценён как ресурсный, так и кадровый потенциал.

«У нас огромной ёмкости внутренний рынок. Надо вводить цены внутренние, которые будут значительно ниже того, что экспортируется на Запад. Имеются в виду и цены на энергоносители, и цены на металлы, на прочие виды сырья. Мы можем себе это позволить. Это, конечно, даст мощный толчок развитию внутренней экономики. Нам нужно не просто импорт заместить! Нам нужно двигаться дальше», — указала Панина.