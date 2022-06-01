* Челебиджихана — запрещённая в России организация

Москва, , 14:27 — REGNUM «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ. Такое решение вынес Верховный суд России, сообщили 1 июня в пресс-службе суда.

Решение принято по иску Генпрокуратуры России, сообщили в суде РИА Новости.

Названную организацию основал украинский бизнесмен и политик Ленур Ислямов, один из организаторов энергетической блокады Крыма. Федеральная служба безопасности России не раз сообщала о задержании в Крыму участников батальона и возбуждённых против них уголовных делах.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на полуострове задержали участника батальона, жителя Херсонской области Украины 1991 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ.

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