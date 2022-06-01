Йошкар-Ола, , 14:17 — REGNUM В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении троих иностранных граждан в возрасте 35, 40 и 44 лет по статье об осквернении символов воинской славы России, публично, группой лиц). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Вечный огонь в Йошкар-Оле пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

По данным следствия, в феврале текущего года при посещении Центрального парка культуры и отдыха мужчины увидели монумент «Вечный огонь», посвященный погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и входящий в мемориальный комплекс Воинской Славы. Желая публично продемонстрировать превосходство над окружающими и циничное пренебрежение нормами морали и нравственности, осознавая духовное значение монумента, они осквернили Вечный огонь.

По делу была проведена комплексная судебная историко-психологическая экспертиза, допрошены свидетели. Материалы дела составили два тома.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за осквернение Вечного огня в Ногликах завели уголовное дело. Снимки с мемориального комплекса появились в соцсетях. Видно, что звезду чем-то облили и подожгли. Сам Вечный огонь при этом не потух.