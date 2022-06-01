Москва, 1 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Министерство обороны РФ переадресовал вопрос об обстоятельствах гибели на Украине журналиста из Франции Фредерика Леклерка-Имоффа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 июня в беседе с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нужно, конечно, адресовать этот вопрос Министерству обороны, потому что для того, чтобы делать такие заключения (о том, кто виноват в смерти журналиста), нужно обладать детальной информацией о том, где именно это было, в каких обстоятельствах и что является правдой, а что нет», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков подчеркнул, что в администрации президента России не обладают такой информацией и потому с этим вопросом лучше обратиться в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день ведется согласование дат визита президента России Владимира Путина в Турцию по дипломатическим каналам.