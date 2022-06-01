Донецк , Ростовская область, 1 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Донецкий городской суд вынес приговор местному жителю по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что злоумышленник оставлял ложную информацию относительно специальной военной операции на Украине в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-каналах. Свою вину мужчина признал и раскаялся. Все сообщения удалены.

Ростовчанин заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.