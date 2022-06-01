* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В афганской провинции Балх талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали бывшим военным освободить правительственные дома, переданные им при республиканском правлении.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили газете «8 Собх», что ветхие дома были переданы бывшим солдатам армейского корпуса «Шахин» для их обустройства и дальнейшего проживания.

Согласно источникам, им было сказано, что, в случае возврата домов казне, им будут возмещены деньги, затраченные на ремонт. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселили некоторых из бывших военнослужащих, не заплатив никаких денег, и передали дома своим боевикам.

Источники добавляют, что те, кто добровольно не покинул свои дома, были избиты и арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным источников, ряд бывших военных хотели организовать протест против решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но радикалы жёстко пресекли эту попытку. Всем, кто проживает в этих домах, было приказано освободить их.