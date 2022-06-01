Чебоксары, 1 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Чувашии июнь вряд ли будет жарким и ожидается дефицит осадков. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Весна. Цветение сирени

По его словам, в июне будут жаркие дни, но рассчитывать «на стабильный зной» не стоит. Владимир Михайлов отмечает, что в лучшем случае температура в июне будет в пределах климатической нормы (+17,5 градуса), а максимальная температура будет достигать +27 градусов.

По предварительным данным, в первом летнем месяце будет происходить смена волн тёплой и более прохладной погоды, сухой и дождливой погоды. Синоптик-любитель полагает, что периоды похолодания, вплоть до вероятных заморозков, выпадут на 6 — 7 июня, 11 — 12 июня и 22 – 24 июня

По расчётам, в июне больше вероятен дефицит дождей. Из-за преобладания антициклонов ожидается повышенное атмосферное давление.