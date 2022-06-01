Москва, , 14:12 — REGNUM Бывшего помощника главы Чечни Рамзана Кадырова, ныне замглавы управления Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова назвали в числе кандидатов на должность заместителя руководителя МЧС РФ. Его прочат на место заместителя, которому будет доверено координирование деятельности спасательных формирований, пишет РБК с уточнением, что информация подтверждается двумя источниками в МЧС.

МЧС России Иван Шилов, ИА REGNUM

«Наиболее подходящей позицией для Мартынова является должность заместителя по делам гражданской обороны. Ранее на этом посту находился Павел Барышев», — пишет издание.

Напомним, Даниил Мартынов — бывший спецназовец батальона «Альфа», в течение нескольких лет, начиная с 2013 года, являлся помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку. При участии Мартынова в Гудермесе был построен учебный центр сил специального назначения, который ныне официально именуется Российским университетом спецназа. Его проект Мартынов лично представил министру обороны РФ Сергею Шойгу.

В феврале 2017 года экс-помощника главы Чечни назначили на должность заместителя начальника чеченского управления Федеральной службы войск Нацгвардии. Мартынов принимает активное участие в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.