Алма-Ата, Казахстан, 1 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Модернизация Казахстана требует существенного переустройства ценностей общества. Об этом 1 июня заявил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алма-Ате президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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«Чтобы воплотить эту идею в жизнь, нам нужно перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей, в центре которых будут трудолюбие и культ знаний, прагматизм и предприимчивость», — заявил Токаев.

Он отметил, что силами только одного государства эту масштабную задачу не выполнить. Для этого нужна помощь всех граждан, а успех будет зависеть от того, насколько жители республики подключатся к реализации этих планов.

Напомним 5 июня в Казахстане пройдёт референдум по поправкам в конституцию республики. По словам Токаева это должно стать началом по трансформации модернизации общества.