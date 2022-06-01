Севастополь, 1 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Работы по строительству яхтенной марины в Севастополе ведутся в соответсвии с графиком, в ходе строительства бухта полностью закрываться не будет. Об этом было заявлено на первом заседании наблюдательного совета по созданию яхтенной марины в Балаклаве, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя 1 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Балаклава

«Наблюдательный совет послужит эффективным инструментом для улучшения проекта. Планируем раз в месяц собираться, чтобы ответить на все вопросы жителей, рыбаков, представителей бизнеса. Проект будет реализован в три этапа. Вся бухта ни на один сезон полностью закрыта не будет. Строительство яхтенной марины повлияет положительно и на изменения городской инфраструктуры», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В числе главных тем заседания стали вопросы экологии. Как отмечалось, на территории всей Балаклавской бухты действует максимальный режим контроля — и в части водоохранной зоны, и в части охранных режимов объектов истории и культуры.

Как сообщил представитель подрядчика проекта ПАО «Мостотрест», на Таврической набережной проведены первые работы. Так, на 90% демонтировано верхнее покрытие на причале №247, на треть демонтированы старые сваи. На причале №248 на 60% провели демонтаж железобетонного верхнего строения, идет демонтаж железобетонной плиты старого причала.

«Завезли буровую установку, краны и всю необходимую технику. Сформирована команда флота. Все идет по графику», — сообщил руководитель проекта ПАО «Мостотрест» Алексей Емченко.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на строительство яхтенной марины в Балаклаве власти города заключили в декабре 2021 года. Работы ведутся три этапа, на первом планируется реконструировать Таврическую набережную. Власти города рассчитывают, что создание яхтенной марины значительно увеличит туристический поток и инвестиции в регион.