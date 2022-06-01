Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM В Свердловской области за сутки, 31 мая госпитализированы 67 пациентов с COVID-19. Выписаны по выздоровлению 197 человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 110 случаев заражения коронавирусом. Показатель снизился на 47, днём ранее он составлял 114.

С начала пандемии на Среднем Урале выявлено 444 656 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 431 568 человек, скончались 10 746 пациентов. За прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход от ковида.