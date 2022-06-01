Москва, , 14:11 — REGNUM Цена нефти марки Brent в мае выросла на 11%, протестировав в конце месяца уровень в $120 за баррель, и это оказалось дополнительным фактором укрепления рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти ПАО «Газпром»

«Одним из основных факторов роста цены на нефть оказалось обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго против России.

В итоге к концу мая оно было согласовано лидерами стран ЕС, и хотя ещё не было утверждено официально, но параметры эмбарго были опубликованы.

Он затронет только поставки российской нефти в ЕС морским путём, трубопроводная нефть под эмбарго не подпадёт, для некоторых стран, и прежде всего для Венгрии, полностью зависимой от российской нефти, будут сделаны исключения из эмбарг.

А в целом для всего ЕС оно будет введено через шесть месяцев с даты, когда шестой пакет санкций вступит в силу.

Июнь для нефтяного рынка, как и прошлые месяцы, начнётся с важного события — министерской встречи стран-участниц ОПЕК+, которая пройдёт 2 июня.

Скорее всего, страны, входящие в ОПЕК+, примут решение увеличивать добычу в июле снова на 432 тыс. б/с, что поддержит котировки нефтяного рынка.

14 июня будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, влияние которого на нефтяной рынок предсказать трудно, из-за воздействия на рынок геополитических факторов.

До конца июня доллар и евро могут находиться в диапазонах 60-70 руб. за доллар и 63-73 руб. за евро. Цена на нефть Brent может колебаться в рамках $110-125 за баррель», — дала прогноз эксперт.

Читайте также: Нефть в июне рискует столкнуться с трудностями в преодолении уровня $130