Москва, 1 июня 2022, 14:11 — REGNUM Цена нефти марки Brent в мае выросла на 11%, протестировав в конце месяца уровень в $120 за баррель, и это оказалось дополнительным фактором укрепления рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти
Добыча нефти
ПАО «Газпром»
«Одним из основных факторов роста цены на нефть оказалось обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго против России.
В итоге к концу мая оно было согласовано лидерами стран ЕС, и хотя ещё не было утверждено официально, но параметры эмбарго были опубликованы.
Он затронет только поставки российской нефти в ЕС морским путём, трубопроводная нефть под эмбарго не подпадёт, для некоторых стран, и прежде всего для Венгрии, полностью зависимой от российской нефти, будут сделаны исключения из эмбарг.
А в целом для всего ЕС оно будет введено через шесть месяцев с даты, когда шестой пакет санкций вступит в силу.
Июнь для нефтяного рынка, как и прошлые месяцы, начнётся с важного события — министерской встречи стран-участниц ОПЕК+, которая пройдёт 2 июня.
Скорее всего, страны, входящие в ОПЕК+, примут решение увеличивать добычу в июле снова на 432 тыс. б/с, что поддержит котировки нефтяного рынка.
14 июня будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, влияние которого на нефтяной рынок предсказать трудно, из-за воздействия на рынок геополитических факторов.
До конца июня доллар и евро могут находиться в диапазонах 60-70 руб. за доллар и 63-73 руб. за евро. Цена на нефть Brent может колебаться в рамках $110-125 за баррель», — дала прогноз эксперт.

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