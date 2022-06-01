Нью-Дели, , 15:15 — REGNUM Индия находится в относительно лучшем положении, которое позволит ей пережить глобальный рост цен на продовольствие, заявил главный экономический советник страны В. Ананта Нагесваран в интервью программе CNBC Street Signs Asia в среду 1 июня.

Женщины собирают чай. Индия

«Это сложная ситуация… для многих стран, но Индия находится в относительно лучшем положении, потому что у нее достаточно продовольственного зерна местного производства», — сказал он и добавил, что правительство также предоставило субсидии на продукты питания и газ для приготовления пищи, чтобы облегчить бремя для потребителей.

Продолжающийся конфликт России и Украины нарушил глобальное производство и поставки продовольствия и энергии, поскольку обе страны являются их крупными производителями. Это привело к резкому росту цен по всему миру.

По словам Нагесварана, правительство Индии предприняло «множество шагов», чтобы облегчить положение простых людей. В мае в очередной раз были снижены акцизы на бензин и дизельное топливо, повышены экспортные пошлины на железо и сталь и снижены импортные пошлины на сырое пальмовое масло.

Также Нагесваран сказал, что государственная помощь, в рамках которой бесплатное продовольственное зерно поставляется почти 800 миллионам индийцев, была продлена до сентября.

«Экономика остается достаточно сильной и способна обеспечить умеренный или высокий рост», — добавил он.

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