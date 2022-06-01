Оренбург, , 14:09 — REGNUM В Оренбургской области вносят изменения в Устав. Речь идёт о том, что жители не смогут отзывать губернатора, а один и тот же глава региона сможет работать более двух сроков. Об этом сообщили в пресс-центре Законодательного собрания Оренбуржья.

Здание правительства и Законодательного собрания Оренбургской области Ovasiliev

Сегодня, 1 июня, поправки в основной закон рассмотрел комитет по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти под председательством Александра Куниловского. Законопроект уже положительно оценили профильные управления. Документ включён в повестку ближайшего заседания Законодательного собрания — 6 июня.

В депутатском корпусе отметили, что изменения вносятся в Устав области в соответствии с требованиями федерального законодательства.