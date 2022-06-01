Москва, 1 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность ответа России на удар Украины по российским территориям из американского оружия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать возможный ответ России на «самый плохой сценарий», при котором Украина нанесёт по территории России удар из американских реактивных систем залпового огня. Вашингтон планирует поставки Киеву таких вооружений.

Песков не стал говорить о том, какие действия предпримет Россия в ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о рисках прямого столкновения между США и Россией из-за поставок вооружения Киеву.