Москва, 1 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского априори не исключена, она должна быть подготовлена и финализирована документом. Об этом 1 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наша позиция и позиция президента России по встрече с Зеленским хорошо известна… Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена, и есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ, а работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что урегулирование ситуации вокруг Украины путем переговоров было бы логичным развитием текущей ситуации.