Барнаул, 1 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом расширяет серию открыток о российских регионах. Новый выпуск посвящен направлениям летнего туризма. В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов, включая Алтайский край, — сообщают в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Светлана Шаповалова Чуйский тракт

В летнюю серию вошли открытки с видами Чуйского тракта и великолепной алтайской природы. Напомним, в этом году отмечается 100-летие Чуйского тракта в статусе дороги государственного значения. Этому событию посвящен ряд мероприятий на территории края и в соседних регионах.

«Мы рады, что продолжаем наш совместный проект с Почтой России и Русским географическим обществом по запуску туристических открыток. Летняя серия примечательна еще и тем, что включает одну из знаковых достопримечательностей нашей страны — автодорогу «Чуйский тракт», которая в этом году отмечает своё 100-летие с момента присвоения статуса дороги государственного значения. Это одна из красивейших дорог мира, которая пользуется большой популярностью у туристов.

Трасса начинается в Новосибирске, проходит через Алтайский край, Республику Алтай и заканчивается на границе с Монголией. Бурные воды реки Катунь, скалистые ущелья и почти нетронутые человеком зеленые долины. Дорога проходит через несколько природных зон — от лесостепи до каменистой пустыни. Теперь каждый может отправить открытки с изображением знаменитой трассы своим близким, вдохновив их на путешествие по своей стране», — рассказала заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвященных 100-летию присвоения Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения. Российский лидер подчеркнул, что Чуйский тракт — уникальный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой первозданной природы, ценными археологическими и историческими памятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и поселков.

Глава государства также упомянул об историческом значении дороги и напомнил, что в течение столетий это был единственный караванный путь из Западной Сибири в Центральную Азию.

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