Москва, , 14:08 — REGNUM В мае рубль продолжал дорожать по отношению к доллару США и евро, и даже несмотря на замедление темпов укрепления, продолжил обновлять новые рекорды, повысившись за месяц к доллару США ещё на 13%, а к евро — ещё на 9%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

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«Причинами укрепления рубля в мае стал целый комплекс факторов: оплата европейскими импортёрами за российский газ в рублях, продажа российскими экспортёрами валютной выручки, замедление недельной инфляции потребительских цен в мае.

Также среди причин укрепления рубля в июне можно назвать отмену «бюджетного правила», что способствовало отсутствию покупок ЦБ РФ и Минфином валюты в ФНБ и, соответственно, отсутствию «поддержки» доллара и евро.

Ожидается, что эти же факторы, вместе с сохранением низкого спроса на валюту у населения и сохранением некоторых ограничений на валютные операции со стороны ЦБ РФ, продолжат поддерживать курс рубля в июне, хотя масштабы их влияния в июне могут уменьшиться.

10 июня Банк России на плановом заседании совета директоров объявит решение по ключевой процентной ставке. Нет сомнений, что она опять будет снижена, вопрос только в том, насколько сильным будет снижение.

Предполагается, что в июне ключевая ставка может быть понижена на 0,5-1 процентный пункт до 10,5-10%, и новое снижение процентной ставки может оказаться негативом для рубля.

15 июня комитет по открытым рынкам ФРС США объявит своё решение по коридору процентных ставок. И снова нужно ждать повышения ставок на 0,5 процентного пункта до 1-1,5%.

После повышения процентных ставок в США доллар может подорожать, в том числе и по отношению к рублю. Новые экономические ограничения против России весь июнь могут влиять на стабильность рубля», — считает эксперт.

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