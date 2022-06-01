Гардез, Афганистан, , 14:06 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактия сообщили о помощи провинциальному управлению здравоохранения в виде 31 мотоцикла и машины скорой помощи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Скорая помощь Gubernator.stavkray.ru

По их словам, помощь была оказана университетом АДА. Мотоциклы были переданы врачам, осуществляющим вакцинацию, а машина скорой помощи — в отдел здравоохранения уезда Джанихейль.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что эта техника поможет оказывать медицинские услуги.