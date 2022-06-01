Новосибирск, , 14:07 — REGNUM В Новосибирске в мае 2022 года произошло 427 пожаров, связанных с горением сухой травы, мусора, на улицах, в лесных и парковых зонах, на приусадебных участках — +49% к маю 2021 года (286). Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Пожар

«Неблагоприятная обстановка в мае, связанная с пожарами, — в Ленинском (144 пожара, из них горение мусора и травы — 112), Октябрьском (104 пожара, из них мусор и трава — 69), Кировском (87 пожаров, из них мусор и трава — 63), Калининском (81 пожар, из них мусор и трава — 64) и Советском (76 пожаров, из них мусор и трава — 57) районах», — уточнили в департаменте.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается рост возгораний в жилом секторе — на 48,8% (125 пожаров — в 2022 году, 84 — в 2021 году).