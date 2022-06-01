Алма-Ата, Казахстан, 1 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Казахстане всё ещё заметно действие различных суеверий, устаревших стереотипов и псевдонаучных представлений. Об этом 1 июня заявил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алма-Ате президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса», — заявил Токаев.

Он отметил, что в течение последних трёх лет государственное финансирование науки было увеличено на 70%. За это время в стране стало на тысячу учёных больше. Токаев подчеркнул, что так закладывается фундамент конкурентоспособной нации.

Стоит отметить, в апреле 2021 года Токаев заявил, что Казахстан будет активно осваивать космические технологии.