Москва, , 14:04 — REGNUM На сегодняшний день ведется согласование дат визита президента России Владимира Путина в Турцию по дипломатическим каналам. Об этом 1 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть такое приглашение, и даты (визита Путина в Турцию) будут согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что визит главы Российского государства в Турцию по приглашению его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне ожидается в течение «ближайших дней».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что К участию в саммите БРИКС, который пройдет в июне в виртуальном формате, готовится президент России Владимир Путин.